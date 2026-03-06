Попшой: Молдова осуждает удары Ирана по Азербайджану

Молдова осуждает удары иранских беспилотников по Нахчывану и выражает полную солидарность с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По его словам, Кишинев решительно осуждает атаки на гражданскую инфраструктуру и причинение вреда мирному населению в Нахчыванской Автономной Республике.

Он также отметил, что Молдова выражает полную солидарность с народом Азербайджана и подтверждает свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.