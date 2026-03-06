İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Türkiyə Superliqasının 2026/2027 mövsümünün start tarixi məlum olub

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 13:43
    Türkiyə Superliqasının 2026/2027 mövsümünün start tarixi məlum olub

    Futbol üzrə Türkiyə Superliqasının 2026/2027 mövsümünün başlayacağı tarix açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

    Yeni mövsümə avqustun 14-də start veriləcək. I Liqa isə avqustun 7-də başlayacaq.

