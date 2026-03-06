Türkiyə Superliqasının 2026/2027 mövsümünün start tarixi məlum olub
Futbol
- 06 mart, 2026
- 13:43
Futbol üzrə Türkiyə Superliqasının 2026/2027 mövsümünün başlayacağı tarix açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası məlumat yayıb.
Yeni mövsümə avqustun 14-də start veriləcək. I Liqa isə avqustun 7-də başlayacaq.
