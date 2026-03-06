İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Moldova XİN rəhbəri Ceyhun Bayramovu Kişineuya dəvət edib

    Digər
    • 06 mart, 2026
    • 13:38
    Moldova XİN rəhbəri Ceyhun Bayramovu Kişineuya dəvət edib

    Moldova Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Mixay Popşoi Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovu öz ölkəsinə səfərə dəvət edib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Moldova baş nazirinin müavini Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "Bakıda səmimi qəbula görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gün bir sıra mühüm məsələləri müzakirə edə bildik. Bir daha sizin üçün əlverişli vaxtda Moldovaya səfərə dəvət etmək istərdim. Mayda nazirlər səviyyəsində görüşdə Kişineuda Azərbaycan nümayəndə heyətini salamlamaq mənim üçün şərəf olacaq", - o deyib.

    Mixay Popşoi Azərbaycan Kişineu
    Глава МИД Молдовы пригласил Байрамова в Кишинев

    Son xəbərlər

    14:00

    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlar üçün şərt qoyub

    Digər ölkələr
    13:46

    XİN başçısı: İranda vətəndaşları olan 50-dən çox ölkə təxliyə üçün Azərbaycana müraciət edib

    Xarici siyasət
    13:43

    Ceyhun Bayramov: İran tərəfi məsələni araşdırmağa ciddi şəkildə söz verdi, biz də nəticələri gözləyirik - ƏLAVƏ OLUNUB

    Xarici siyasət
    13:43

    Türkiyə Superliqasının 2026/2027 mövsümünün start tarixi məlum olub

    Futbol
    13:39
    Foto

    AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilib

    ASK
    13:38

    Moldova XİN rəhbəri Ceyhun Bayramovu Kişineuya dəvət edib

    Digər
    13:37

    Moldova Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların başa çatmasını alqışlayır

    Xarici siyasət
    13:36

    Azərbaycan İrandan bütün diplomatik heyətini çıxarır

    Xarici siyasət
    13:35

    Popşoi: Kişineu qaz tədarükü və "yaşıl enerji" sahələrində Bakı ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti