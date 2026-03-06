Глава МИД Молдовы пригласил Байрамова в Кишинев

Заместитель премьер-министра Молдовы, министр иностранных дел Михай Попшой пригласил главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова посетить с визитом свою страну.

Как сообщает Report, об этом Попшой заявил на совместной пресс-конференции с Байрамовым в Баку.

"Господин министр выражаю Вам признательность за теплый прием в Баку. Нам сегодня удалось обсудить ряд важных вопросов. Еще раз хотелось пригласить Вас посетить Молдову в удобное для вас время. Для меня будет честью приветствовать азербайджанскую делегацию в Кишиневе на министерской встрече в мае", - сказал он.