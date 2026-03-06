Глава МИД Молдовы пригласил Байрамова в Кишинев
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 13:35
Заместитель премьер-министра Молдовы, министр иностранных дел Михай Попшой пригласил главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова посетить с визитом свою страну.
Как сообщает Report, об этом Попшой заявил на совместной пресс-конференции с Байрамовым в Баку.
"Господин министр выражаю Вам признательность за теплый прием в Баку. Нам сегодня удалось обсудить ряд важных вопросов. Еще раз хотелось пригласить Вас посетить Молдову в удобное для вас время. Для меня будет честью приветствовать азербайджанскую делегацию в Кишиневе на министерской встрече в мае", - сказал он.
Последние новости
13:51
Асадов поблагодарил Турцию за перенаправление рейсов в Ыгдыр после атаки иранских дроновВнешняя политика
13:49
Байрамов: Свыше 50 стран обратились к Азербайджану для эвакуации граждан из ИранаВнешняя политика
13:48
Фото
Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидовВнутренняя политика
13:48
Джейхун Байрамов: Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ждем результаты - ДОПОЛНЕНОДругие
13:37
Азербайджан выводит свой дипперсонал из ИранаВ регионе
13:36
Президент: Осуждение Пакистаном теракта Ирана против Азербайджана - отражает дружбу наших странВнешняя политика
13:36
Пакистан исключил возможность переговоров с АфганистаномДругие страны
13:35
Глава МИД Молдовы пригласил Байрамова в КишиневВнешняя политика
13:33