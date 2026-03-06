İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilib

    ASK
    • 06 mart, 2026
    • 13:39
    AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilib

    "Aqrar Fəaliyyətli Azərbaycan Qadınları" (AFAQ) layihəsi çərçivəsində Füzuli rayonunda qadın fermerlərə avadanlıqlar təqdim olunub.

    "Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nazirliyə məxsus "Aqrar Tədarük və Təchizat" ASC-nin təşkilatçılığı, "PAŞA Holdinq" MMC-nin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən layihə ilə bağlı və 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə xanım fermerlərlə görüş keçirilib. Görüşün əsas məqsədi kənd təsərrüfatının inkişafına töhfə verən qadın fermerlərin iqtisadi fəallığının artırılmasına, eləcə də onların biliklərinin və bacarıqlarının gücləndirilməsinə dəstək göstərmək olub.

    Layihə çərçivəsində Füzulidə fəaliyyət göstərən "Zəfəran" və "Şamama" qadın qruplarına avadanlıq dəstəyi göstərilib. Bu çərçivədə 30 qadın fermer avadanlıq dəstəyi ilə təmin olunub. Bununla yanaşı, Aqrar Xidmətlər Agentliyinin təlimçi dəstəyi ilə inkubator avadanlığından istifadə üzrə praktik təlim təşkil edilib. Təlim zamanı iştirakçılara avadanlığın düzgün istismarı, məhsuldarlığın artırılması və istehsal prosesində keyfiyyət standartlarının qorunması ilə bağlı praktiki biliklər verilib.

    8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində keçirilən bu görüşü yüksək qiymətləndirən qadın fermerlər bildiriblər ki, kənd yerlərində qadın sahibkarlığının təşviqinə və onların iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsinə verilən bu töhfə onların fəaliyyətini daha da stimullaşdırır.

    AFAQ layihəsi qadınların kənd təsərrüfatında rolunun gücləndirilməsi, onların məşğulluq imkanlarının artırılması və sosial-iqtisadi rifahının yüksəldilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilib
    AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilib
    AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilib
    AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilib
    AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilib
    AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilib

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü

    Son xəbərlər

    14:00

    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlar üçün şərt qoyub

    Digər ölkələr
    13:46

    XİN başçısı: İranda vətəndaşları olan 50-dən çox ölkə təxliyə üçün Azərbaycana müraciət edib

    Xarici siyasət
    13:43

    Ceyhun Bayramov: İran tərəfi məsələni araşdırmağa ciddi şəkildə söz verdi, biz də nəticələri gözləyirik - ƏLAVƏ OLUNUB

    Xarici siyasət
    13:43

    Türkiyə Superliqasının 2026/2027 mövsümünün start tarixi məlum olub

    Futbol
    13:39
    Foto

    AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilib

    ASK
    13:38

    Moldova XİN rəhbəri Ceyhun Bayramovu Kişineuya dəvət edib

    Digər
    13:37

    Moldova Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların başa çatmasını alqışlayır

    Xarici siyasət
    13:36

    Azərbaycan İrandan bütün diplomatik heyətini çıxarır

    Xarici siyasət
    13:35

    Popşoi: Kişineu qaz tədarükü və "yaşıl enerji" sahələrində Bakı ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti