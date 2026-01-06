Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В ASCO работает около 8 тыс. сотрудников

    Инфраструктура
    • 06 января, 2026
    • 16:25
    В ASCO работает около 8 тыс. сотрудников

    По состоянию на 1 января 2025 года в Азербайджанском каспийском морском пароходстве (ASCO) насчитывалось 7 757 штатных сотрудников, что на 0,7% меньше по сравнению с 1 января 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

    Напомним, что ASCO было создано в 2014 году. Его уставный капитал составляет 440,051 млн манатов. Компания на 100% принадлежит государству.

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi"nin 8 minə yaxın işçisi var
    ASCO workforce slightly declines to 7,757 employees in 2025

