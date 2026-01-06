В ASCO работает около 8 тыс. сотрудников

По состоянию на 1 января 2025 года в Азербайджанском каспийском морском пароходстве (ASCO) насчитывалось 7 757 штатных сотрудников, что на 0,7% меньше по сравнению с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Напомним, что ASCO было создано в 2014 году. Его уставный капитал составляет 440,051 млн манатов. Компания на 100% принадлежит государству.