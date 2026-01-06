İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi"nin 8 minə yaxın işçisi var

    İnfrastruktur
    • 06 yanvar, 2026
    • 16:10
    Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 8 minə yaxın işçisi var

    2025-ci il yanvarın 1-nə"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) 7 757 tam ştatlı işçisi olub.

    "Report" bu barədə ASCO-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 0,7 % azdır.

    Xatırladaq ki, ASCO 2014-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 440,051 milyon manatdır. Şirkət 100 % dövlətə məxsusdur.

    “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” işçi
    В ASCO работает около 8 тыс. сотрудников

    Son xəbərlər

    16:30

    Macar rejissor Bela Tarr vəfat edib

    Digər
    16:29

    Sosial siyasətin dərinləşməsi Azərbaycanın prioritetlərindəndir - RƏY

    Sosial müdafiə
    16:28

    Azərbaycanlı futbolçu karyerasını Albaniyada davam etdirəcək

    Futbol
    16:18

    ASCO 35 milyon manat kredit cəlb edib

    Maliyyə
    16:17

    "Beşiktaş" qapıçısı ilə yollarını ayırdığını açıqlayıb

    Futbol
    16:10

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi"nin 8 minə yaxın işçisi var

    İnfrastruktur
    16:02

    Türkiyəli general: Türk dövlətlərinin birgə hərbi təlimləri təhdidlərə "yalnız deyilik" mesajı verəcək

    Hərbi
    16:02

    Azərbaycan və İtaliya 6 illik fasilədən sonra Hökumətlərarası Komissiyanın iclasını Bakıda keçirəcək

    Biznes
    15:57
    Rəy

    İlham Əliyevin ismarışı - yeni dünya düzənində güclü və haqlı davranış - ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti