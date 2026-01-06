"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi"nin 8 minə yaxın işçisi var
2025-ci il yanvarın 1-nə"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) 7 757 tam ştatlı işçisi olub.
"Report" bu barədə ASCO-ya istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 0,7 % azdır.
Xatırladaq ki, ASCO 2014-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 440,051 milyon manatdır. Şirkət 100 % dövlətə məxsusdur.
