Азербайджан и Италия проведут заседание межправкомиссии после 6-летнего перерыва

Азербайджан и Италия спустя шесть лет перерыва проведут заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго Азербайджана, шестое по счету заседание комиссии пройдет в Баку 13 января.

Азербайджанскую делегацию возглавит министр энергетики Парвиз Шахбазов, итальянскую - заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириелли.

Напомним, пятое заседание межправкомиссии состоялось 14 января 2020 года в Риме.

Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Италией охватывает широкий круг сфер, включая энергетику, промышленность, образование и восстановительные работы. Между странами сохраняется стратегическое партнерство, а Италия оказывает поддержку развитию отношений Азербайджана с Европейским союзом. Итальянские компании также приглашены к участию в проектах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях.

Энергетическое взаимодействие остается ключевым направлением двусторонних отношений. Так, в январе–октябре 2025 года Азербайджан экспортировал в Италию 7,9 млрд кубометров природного газа на сумму $3,88 млрд, что составляет 38% общего объема экспорта азербайджанского газа. Несмотря на снижение объемов поставок на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, их стоимость выросла на 19,3%.

Италия продолжает сохранять статус одного из главных торговых партнеров Азербайджана. В январе–ноябре 2025 года объем товарооборота между двумя странами составил $11 млрд 242 млн 802,7 тыс., что на 9% больше, чем годом ранее, и эквивалентно 25,21% внешнеторгового оборота Азербайджана.

Основную долю торговли по-прежнему составляет сырая нефть. Так, за 11 месяцев прошлого года Азербайджан экспортировал в Италию 12 млн 670 тыс. 719,72 тонны нефти на сумму $6 млрд 524 млн 604,65 тыс., что в стоимостном выражении на 6,2%, а по объему - на 28,5% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.