Компании США могут заменить "Лукойл" в управлении нефтяным месторождением в Ираке

Министерство нефти Ирака пригласило несколько американских компаний принять участие в тендере на право управления месторождением "Западная Курна-2".

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Facebook.

"Министерство нефти Ирака направило ряду крупных американских нефтяных компаний приглашение принять участие в тендере на передачу прав управления и разработки месторождения "Западная Курна-2", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что данное решение было принято "в рамках усилий по поддержанию уровня нефтедобычи в Ираке и недопущению изменения цен на топливо", экспортируемое из арабской республики.

Данных о том, какие именно нефтяные компании из США получили данное приглашение, не приводится. Однако ранее стало известно, что российская компания "Лукойл", имеющая долю в управлении "Западной Курной - 2", планирует продать свои зарубежные активы. Предполагается, что долю "Лукойла" в Ираке могут приобрести американские компании Chevron и Exxon.

В октябре США и Великобритания включили компанию "Лукойл" в свои санкционные списки, после чего компания сообщила, что намерена продать свои международные активы.