    ABŞ şirkətləri İraqda neft yatağının idarə olunmasında "Lukoyl"u əvəz edə bilər

    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 01:37
    ABŞ şirkətləri İraqda neft yatağının idarə olunmasında Lukoylu əvəz edə bilər

    İraqın Neft Nazirliyi bir neçə ABŞ şirkətini "Qərbi Kurna-2" yatağının idarəçiliyi hüququ ilə bağlı tenderdə iştiraka dəvət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı açıqlama feysbukda yayılıb.

    "İraqın Neft Nazirliyi ABŞ-nin bir sıra iri neft şirkətlərinə "Qərbi Kurna-2" yatağının idarə edilməsi və işlənməsi hüquqlarının ötürülməsi üzrə tenderdə iştirak etmək üçün dəvət göndərib", - nazirliyin press-relizində bildirilir.

    Nazirlikdən bildirilib ki, bu qərar ərəb respublikasından ixrac edilən neft hasilatının səviyyəsinin qorunması və İraqda yanacağın qiymətinin dəyişməsinin qarşısının alınması səyləri çərçivəsində qəbul edilib. ABŞ-dən hansı neft şirkətlərinin bu dəvəti aldığı barədə məlumat verilmir. Ancaq daha əvvəl məlum olub ki, "Qərbi Kurna - 2"nin idarə edilməsində payı olan Rusiyanın "Lukoil" şirkəti xarici aktivlərini satmağı planlaşdırır. "Lukoyl"un İraqdakı payını ABŞ-nin "Chevron" və "Exxon" şirkətləri ala bilər.

    Oktyabrda ABŞ və Böyük Britaniya "Lukoyl" şirkətini sanksiya siyahısına daxil ediblər, bundan sonra şirkət beynəlxalq aktivlərini satmaq niyyətində olduğunu bildirib.

    Компании США могут заменить "Лукойл" в управлении нефтяным месторождением в Ираке

