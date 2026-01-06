Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Умер венгерский режиссер Бела Тарр

    Искусство
    • 06 января, 2026
    • 16:37
    Умер венгерский режиссер Бела Тарр

    На 71-м году жизни скончался выдающийся венгерский кинорежиссер и сценарист Бела Тарр.

    Как передает Report, об этом сообщают венгерские СМИ.

    Наибольшую известность режиссеру принесла монументальная семичасовая драма "Сатанинское танго" (1994), признанная многими критиками шедевром. Среди других значимых работ мастера - "Гармонии Веркмейстера" (2000) и "Человек из Лондона" (2007), участвовавший в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

    Последней полнометражной картиной Тарра стала "Туринская лошадь" (2011), которая получила Гран-при жюри на Берлинском кинофестивале. После выхода этой ленты режиссер объявил о завершении карьеры в большом кино, посвятив себя преподаванию и поддержке молодых авторов.

    Лента новостей