Умер венгерский режиссер Бела Тарр

На 71-м году жизни скончался выдающийся венгерский кинорежиссер и сценарист Бела Тарр.

Как передает Report, об этом сообщают венгерские СМИ.

Наибольшую известность режиссеру принесла монументальная семичасовая драма "Сатанинское танго" (1994), признанная многими критиками шедевром. Среди других значимых работ мастера - "Гармонии Веркмейстера" (2000) и "Человек из Лондона" (2007), участвовавший в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

Последней полнометражной картиной Тарра стала "Туринская лошадь" (2011), которая получила Гран-при жюри на Берлинском кинофестивале. После выхода этой ленты режиссер объявил о завершении карьеры в большом кино, посвятив себя преподаванию и поддержке молодых авторов.