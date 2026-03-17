В Агдаме организована новрузская ярмарка

В Агдаме начала работу новрузская ярмарка, организованная Специальным представительством президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Службой восстановления, строительства и управления при поддержке Фонда возрождения Карабаха.

Как сообщили Report в Спецпредставительстве, жители Агдама, вернувшиеся на родные земли спустя долгие годы, с большим воодушевлением приняли участие в праздничном мероприятии, в котором также участвовали официальные лица.

На ярмарке представлены характерные для региона карабахская кята, другие сладости и изделия ручной работы местных жителей. В рамках программы также проходят музыкальные выступления, народные танцы и театрализованные постановки, отражающие традиции Новруза. Вечером будет разожжен традиционный новрузский костер. Праздничные мероприятия продлятся до 21 марта.

Отметим, что эти исторические моменты стали возможны в результате Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, в ходе которой противник потерпел тяжелое поражение и капитулировал.

Таким образом, спустя 32 года Агдам - бьющееся сердце Карабаха - обрел свободу, и его жители впервые за долгие годы встретили весну в своих домах.