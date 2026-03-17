    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Агдаме организована новрузская ярмарка

    Внутренняя политика
    В Агдаме организована новрузская ярмарка

    В Агдаме начала работу новрузская ярмарка, организованная Специальным представительством президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Службой восстановления, строительства и управления при поддержке Фонда возрождения Карабаха.

    Как сообщили Report в Спецпредставительстве, жители Агдама, вернувшиеся на родные земли спустя долгие годы, с большим воодушевлением приняли участие в праздничном мероприятии, в котором также участвовали официальные лица.

    На ярмарке представлены характерные для региона карабахская кята, другие сладости и изделия ручной работы местных жителей. В рамках программы также проходят музыкальные выступления, народные танцы и театрализованные постановки, отражающие традиции Новруза. Вечером будет разожжен традиционный новрузский костер. Праздничные мероприятия продлятся до 21 марта.

    Отметим, что эти исторические моменты стали возможны в результате Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, в ходе которой противник потерпел тяжелое поражение и капитулировал.

    Таким образом, спустя 32 года Агдам - бьющееся сердце Карабаха - обрел свободу, и его жители впервые за долгие годы встретили весну в своих домах.

    Новрузская ярмарка в Агдаме Великое возвращение
    Ağdam şəhərində Novruz yarmarkası fəaliyyətə başlayıb
    19:56

    Карл III принял президента Украины в Букингемском дворце - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:46

    Авиация Израиля наносит удары по подразделениям "Басидж" в Тегеране

    Другие страны
    19:36

    Трамп: Страны НАТО отказались участвовать в операции США и Израиля

    Другие страны
    19:27

    Число погибших в Ливане из-за атак Израиля превысило 900 человек

    Другие страны
    19:15

    Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива

    Другие страны
    19:11

    Зеленский: Восстановление насосной станции в Бродах займет полтора месяца

    Другие страны
    18:59

    В Агдаме организована новрузская ярмарка

    Внутренняя политика
    18:43

    Главы МИД Армении и Омана обсудили расширение сотрудничества и эскалацию в регионе

    Другие страны
    18:38

    Нетаньяху: В войне против Ирана еще много сюрпризов

    Другие страны
    Лента новостей