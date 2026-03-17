Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Зеленский: Восстановление насосной станции в Бродах займет полтора месяца

    Причиненный в этот раз нефтепроводу "Дружба" ущерб является более серьезным. Обвинение Украины в преднамеренном препятствовании транспортировке нефти безосновательно.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в письме президента Украины Владимира Зеленского лидерам ЕС, в котором он согласился на их предложение по технической и финансовой помощи в восстановлении работы нефтепровода.

    По его словам, инфраструктура "Дружбы" является единой системой и повреждение ключевой насосной станции в Бродах нарушает ее работу: "Без функционирования Бродской насосной станции технически невозможно поддерживать необходимое рабочее давление в трубопроводной системе и обеспечить безопасный транзит нефти".

    Зеленский добавил, что Украина также завершает работу "над альтернативным техническим решением".

    "Мы ожидаем, что примерно через полтора месяца Бродская насосная станция восстановит техническую работоспособность. Это обеспечит полное восстановление потоков, конечно, при отсутствии каких-либо дальнейших атак со стороны России", - говорится в письме.

    По его словам, из-за невозможности восстановить поврежденный нефтяной резервуар Украина рассматривает возможность строительства подземного хранилища в качестве более долгосрочного и устойчивого решения.

    "В этом контексте я приветствую и принимаю ваше предложение о предоставлении необходимой технической поддержки и финансирования для завершения ремонтных работ, а также для изучения долгосрочных устойчивых решений", - заявил Зеленский.

    Он снова предложил альтернативные маршруты поставок нероссийской сырой нефти в страны Центральной и Восточной Европы.

    В письме также указана необходимость, чтобы кредитный инструмент в 90 млрд евро заработал как можно скорее, с первым траншем уже в начале апреля, а также отмечена важность скорейшего принятия 20-го пакета санкций ЕС против России.

    Zelenski: Ukraynanı neftin nəqlinə qəsdən mane olmaqda günahlandırmaq əsassızdır
    Последние новости

    19:56

    Карл III принял президента Украины в Букингемском дворце - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:46

    Авиация Израиля наносит удары по подразделениям "Басидж" в Тегеране

    Другие страны
    19:36

    Трамп: Страны НАТО отказались участвовать в операции США и Израиля

    Другие страны
    19:27

    Число погибших в Ливане из-за атак Израиля превысило 900 человек

    Другие страны
    19:15

    Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива

    Другие страны
    19:11

    Зеленский: Восстановление насосной станции в Бродах займет полтора месяца

    Другие страны
    18:59

    В Агдаме организована новрузская ярмарка

    Внутренняя политика
    18:43

    Главы МИД Армении и Омана обсудили расширение сотрудничества и эскалацию в регионе

    Другие страны
    18:38

    Нетаньяху: В войне против Ирана еще много сюрпризов

    Другие страны
    Лента новостей