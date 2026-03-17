Нетаньяху: В войне против Ирана еще много сюрпризов
    Нетаньяху: В войне против Ирана еще много сюрпризов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили координацию действий в рамках операции против Ирана.

    Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.

    По его словам, между Израилем и США сохраняется тесное взаимодействие, включая сотрудничество военно-воздушных сил и флотов, а также контакты на уровне руководства. Он отметил, что давление на Иран будет усиливаться непосредственно в форматах боевых действий и непрямых методов.

    "Впереди еще немало сюрпризов. Хитростью будем вести войну. Мы не раскроем здесь все хитрости, но я вам сказал: их много", - написал он.

    Премьер также заявил, что удары наносятся с использованием авиации и беспилотников и нацелены на ослабление силовых структур Ирана. По его словам, эти действия призваны создать условия для изменений внутри страны.

    "Сегодня утром мы ликвидировали (секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана - ред.) Али Лариджани. Он фактический глава Корпуса стражей исламской революции, который фактически управляет Ираном. Вместе с ним мы также ликвидировали командующего "Басидж". Мы действуем и там тоже; действуем с воздуха самолетами ВВС, беспилотниками.

    Если мы будем настойчивы - мы дадим им (иранскому народу - ред.) возможность взять свою судьбу в собственные руки", - сказал Нетаньяху.

    18:59

    В Агдаме организована новрузская ярмарка

    Внутренняя политика
    18:43

    Главы МИД Армении и Омана обсудили расширение сотрудничества и эскалацию в регионе

    Другие страны
    18:38

    Нетаньяху: В войне против Ирана еще много сюрпризов

    Другие страны
    18:32

    "Милан" намерен продать футболиста Леау

    Футбол
    18:18

    Джозеф Кент подал в отставку на фоне войны США и Израиля против Ирана

    Другие страны
    18:17

    Экс-глава Госагентства автодорог Нахчывана обвиняется в присвоении 5,5 млн манатов

    Происшествия
    18:15
    Фото

    Казахстан и ЕС усиливают энергетическое партнерство

    Энергетика
    18:04

    Опубликован список топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

    Энергетика
    17:49
    Фото

    В Тбилиси прошло мероприятие по случаю праздника Новруз

    В регионе
    Лента новостей