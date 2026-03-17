Главы МИД Армении и Омана обсудили расширение сотрудничества и эскалацию в регионе

Министры иностранных дел Омана и Армении Сайид Бадр бин Хамад бин Хамуд Аль-Бусаиди и Арарат Мирзоян провели встречу в Маскате.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Омана в соцсети Х.

"В ходе переговоров стороны рассмотрели отношения дружбы и сотрудничества между Оманом и Арменией, а также пути их развития и укрепления в различных областях. Стороны договорились работать дальше для заключения новых соглашений и меморандумов о взаимопонимании на предстоящем этапе в целях укрепления взаимных интересов и открытия более широких горизонтов для двустороннего сотрудничества между двумя странами", - отметили в ведомстве.

Согласно информации, стороны также провели консультации по региональным событиям, подтвердив первостепенную важность диалога и дипломатических усилий для разрешения конфликтов, а также усилий, направленных на деэскалацию и снижение напряженности, что будет способствовать укреплению безопасности и стабильности.

В рамках встречи министры подписали меморандум о взаимопонимании между МИД двух стран по вопросам политических консультаций, закрепляя курс на институциональное сотрудничество и диалог.