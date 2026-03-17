Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Другие страны
    • 17 марта, 2026
    • 18:43
    Главы МИД Армении и Омана обсудили расширение сотрудничества и эскалацию в регионе

    Министры иностранных дел Омана и Армении Сайид Бадр бин Хамад бин Хамуд Аль-Бусаиди и Арарат Мирзоян провели встречу в Маскате.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Омана в соцсети Х.

    "В ходе переговоров стороны рассмотрели отношения дружбы и сотрудничества между Оманом и Арменией, а также пути их развития и укрепления в различных областях. Стороны договорились работать дальше для заключения новых соглашений и меморандумов о взаимопонимании на предстоящем этапе в целях укрепления взаимных интересов и открытия более широких горизонтов для двустороннего сотрудничества между двумя странами", - отметили в ведомстве.

    Согласно информации, стороны также провели консультации по региональным событиям, подтвердив первостепенную важность диалога и дипломатических усилий для разрешения конфликтов, а также усилий, направленных на деэскалацию и снижение напряженности, что будет способствовать укреплению безопасности и стабильности.

    В рамках встречи министры подписали меморандум о взаимопонимании между МИД двух стран по вопросам политических консультаций, закрепляя курс на институциональное сотрудничество и диалог.

    МИД Армении МИД Омана Встреча в Маскате Эскалация на Ближнем Востоке Расширение сотрудничества Арарат Мирзоян Бадр Аль-Бусаиди
    Bədr Əl-Busaidi və Mirzoyan regiondakı eskalasiyanı müzakirə ediblər
    Ты - Король

    Последние новости

