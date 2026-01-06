Macar rejissor Bela Tarr vəfat edib
İncəsənət
- 06 yanvar, 2026
- 16:30
Macarıstanlı rejissor Bela Tarr 70 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV məlumat yayıb.
Onun ölüm səbəbi hələlik məlum deyil.
Qeyd edək ki, macar rejissor və ssenarist "Satantango", "Verkmeyster harmoniyaları", "Londondan olan adam", "Turin atı" kimi filmlərin müəllifidir. O bir sıra nüfuzlu kino mükafatlarına da layiq görülüb.
Bela Tarrın 2025-ci il Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Laslo Krasnahorkai ilə bir sıra kino layihələri olub. Onların ssenarisini birgə yazdığı "Satantango" filmi uzun xronometraja, - 432 dəqiqə, - malik olması ilə diqqət çəkib.
Son xəbərlər
17:31
ASCO-nun təminatsız bank kreditlərinin məbləği açıqlanıbMaliyyə
17:30
Ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibHadisə
17:29
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar dekabrda 37 % azalıbİKT
17:25
Hesablama Palatası: Naxçıvan üzrə gömrük daxilolmaları ehtiyatla proqnozlaşdırılıbMaliyyə
17:24
Prezident İlham Əliyevin sülh gündəliyi: Regional əməkdaşlıq və etimadın gücləndirilməsi - ŞƏRHAnalitika
17:24
Gürcüstanın valyuta ehtiyatları 6 milyard dolları keçibBiznes
17:23
Aİ Rodriqesi legitim lider kimi tanımır, lakin onunla qarşılıqlı əlaqəyə hazırdırDigər ölkələr
17:11
Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 48 %-ə yaxın artıbİKT
17:10