İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Macar rejissor Bela Tarr vəfat edib

    İncəsənət
    • 06 yanvar, 2026
    • 16:30
    Macar rejissor Bela Tarr vəfat edib

    Macarıstanlı rejissor Bela Tarr 70 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV məlumat yayıb.

    Onun ölüm səbəbi hələlik məlum deyil.

    Qeyd edək ki, macar rejissor və ssenarist "Satantango", "Verkmeyster harmoniyaları", "Londondan olan adam", "Turin atı" kimi filmlərin müəllifidir. O bir sıra nüfuzlu kino mükafatlarına da layiq görülüb.

    Bela Tarrın 2025-ci il Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Laslo Krasnahorkai ilə bir sıra kino layihələri olub. Onların ssenarisini birgə yazdığı "Satantango" filmi uzun xronometraja, - 432 dəqiqə, - malik olması ilə diqqət çəkib.

    Bela Tarr Macarıstan
    Умер венгерский режиссер Бела Тарр

    Son xəbərlər

    17:31

    ASCO-nun təminatsız bank kreditlərinin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    17:30

    Ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    17:29

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar dekabrda 37 % azalıb

    İKT
    17:25

    Hesablama Palatası: Naxçıvan üzrə gömrük daxilolmaları ehtiyatla proqnozlaşdırılıb

    Maliyyə
    17:24

    Prezident İlham Əliyevin sülh gündəliyi: Regional əməkdaşlıq və etimadın gücləndirilməsi - ŞƏRH

    Analitika
    17:24

    Gürcüstanın valyuta ehtiyatları 6 milyard dolları keçib

    Biznes
    17:23

    Aİ Rodriqesi legitim lider kimi tanımır, lakin onunla qarşılıqlı əlaqəyə hazırdır

    Digər ölkələr
    17:11

    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 48 %-ə yaxın artıb

    İKT
    17:10

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin sözçüsü dəyişib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti