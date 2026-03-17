Donald Tramp: Makron tezliklə vəzifəsini tərk edəcək
- 17 mart, 2026
- 20:37
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun tezliklə vəzifəsini tərk edəcəyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, o, bunu İrlandiyanın Baş naziri Mixol Martinlə görüşü zamanı deyib.
Bununla da Tramp, Makronun Fransanın hərbi əməliyyatlar başa çatana qədər Hörmüz boğazının açılması üzrə əməliyyatda iştirak etməyəcəyinə dair son bəyanatlarını şərh edib.
