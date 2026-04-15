    Ukrayna Başqırdıstandakı neft-kimya müəssisələrinə zərbə endirib

    Ukrayna Başqırdıstan Respublikasındakı (Rusiya) neft-kimya müəssisələrinə hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Mərkəzinin rəhbəri Andrey Kovalenko öz teleqram kanalında məlumat verib.

    Məlumata əsasən, zərbə Rusiyanın kimya və neft-kimya sənayesi mərkəzlərindən biri olan Sterlitamak şəhərinə endirilib.

    "Başqırdıstandakı Sterlitamak zərbə altındadır. Bu, Rusiyanın kimya və neft-kimya sənayesi mərkəzlərindən biridir. Məsələn, orada hərbi texnikaya aid yağlar və aviasiya yanacağı üçün ionol istehsal edən Sterlitamak neft-kimya zavodu yerləşir", – Kovalenko yazıb.

    Украина атаковала нефтехимические предприятия в Башкортостане

