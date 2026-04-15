Украина атаковала нефтехимические предприятия в Башкортостане

Украина заявила об атаке на нефтехимические предприятия в Республике Башкортостан (Россия).

Как передает Report, об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в своем телеграм-канале.

Согласно информации, удар пришелся по городу Стерлитамак - одному из центров химической и нефтехимической промышленности России.

"Под атакой Стерлитамак в Башкортостане. Это один из центров химической и нефтехимической промышленности РФ. Например, там есть Стерлитамакский нефтехимический завод, который производит ионол – присадку к авиационному топливу и маслам для военной техники", – написал Коваленко.