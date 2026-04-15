Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 15 апреля, 2026
    • 12:59
    Украина атаковала нефтехимические предприятия в Башкортостане

    Украина заявила об атаке на нефтехимические предприятия в Республике Башкортостан (Россия).

    Как передает Report, об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в своем телеграм-канале.

    Согласно информации, удар пришелся по городу Стерлитамак - одному из центров химической и нефтехимической промышленности России.

    "Под атакой Стерлитамак в Башкортостане. Это один из центров химической и нефтехимической промышленности РФ. Например, там есть Стерлитамакский нефтехимический завод, который производит ионол – присадку к авиационному топливу и маслам для военной техники", – написал Коваленко.

    Российско-украинский конфликт Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Башкортостан Нефтехимический объект Украина Россия
    Ukrayna Başqırdıstandakı neft-kimya müəssisələrinə zərbə endirib

