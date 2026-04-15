Попшой: Молдова официально выйдет из СНГ в апреле 2027 года

Молдова официально выйдет из Содружества независимых государств (СНГ) 8 апреля 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на молдавские медиа, об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

Решение вступит в силу по истечении 12 месяцев с момента официального уведомления секретариата организации в Минске, направленного 8 апреля 2026 года.

"После обнародования денонсации соответствующих соглашений и их публикации в Официальном вестнике 8 апреля секретариат в Минске был уведомлен, и мы получили подтверждение получения нашего уведомления", - заявил Попшой.

Он подчеркнул, что с формальной точки зрения, в соответствии с международным правом, Молдова перестанет быть членом СНГ через год после уведомления. При этом, по его словам, на практике отношения Кишинева с организацией уже несколько лет фактически отсутствуют.

Ранее решения о денонсации соглашения о создании СНГ, а также сопутствующих документов были подписаны президентом Молдовы Майей Санду и опубликованы в официальном вестнике 8 апреля.