Попшой: Молдова официально выйдет из СНГ в апреле 2027 года
- 15 апреля, 2026
- 14:26
Молдова официально выйдет из Содружества независимых государств (СНГ) 8 апреля 2027 года.
Как передает Report со ссылкой на молдавские медиа, об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.
Решение вступит в силу по истечении 12 месяцев с момента официального уведомления секретариата организации в Минске, направленного 8 апреля 2026 года.
"После обнародования денонсации соответствующих соглашений и их публикации в Официальном вестнике 8 апреля секретариат в Минске был уведомлен, и мы получили подтверждение получения нашего уведомления", - заявил Попшой.
Он подчеркнул, что с формальной точки зрения, в соответствии с международным правом, Молдова перестанет быть членом СНГ через год после уведомления. При этом, по его словам, на практике отношения Кишинева с организацией уже несколько лет фактически отсутствуют.
Ранее решения о денонсации соглашения о создании СНГ, а также сопутствующих документов были подписаны президентом Молдовы Майей Санду и опубликованы в официальном вестнике 8 апреля.