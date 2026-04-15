Азербайджан обсудил с ВБ расширение сотрудничества в энергетическом секторе.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, обсуждения состоялись в ходе сегодняшней встречи первого заместителя министра финансов Азербайджана Анара Керимова с миссией Всемирного банка (ВБ) по энергетическому сектору.

В состав миссии вошли старшие специалисты по энергетическим вопросам Всемирного банка (ВБ) - руководитель действующей целевой группы Роджер Кома Кунил и руководитель новой целевой группы Самех Мобарек.

На встрече обсуждена поддержка Азербайджана со стороны Всемирного банка в реализации проекта интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему (AZURE), а также результаты технической помощи, оказываемой в рамках партнерства ВБ с правительством страны.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам определения приоритетных направлений инвестиций на следующем этапе, развития проектов в сфере возобновляемой энергетики и дальнейшего расширения сотрудничества.

Отметим, что ОАО "Азерэнержи" совместно с Всемирным банком реализует проект AZURE, основной целью которого является устойчивая и безопасная интеграция в энергосистему 2 гигаватт мощностей на основе возобновляемых источников энергии, строящихся в Азербайджане.

С этой целью в стране строится одна из крупнейших подстанций - Энергетический узел "Навахи" 500/330 кВ, который станет основным узловым пунктом. Параллельно ведется прокладка высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 500 и 330 кВ в различных направлениях страны.

Всемирный банк 28 марта 2025 года утвердил проект по расширению масштабов возобновляемой энергии в Азербайджане (AZURE).

Согласно информации, Международный банк реконструкции и развития (МБРР, входит в Группу ВБ) выделит кредит в размере $173,5 млн на модернизацию и расширение энергетической инфраструктуры Азербайджана. Это создаст благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в сектор возобновляемой энергетики, особенно в наземную ветроэнергетику.