    Азербайджан обсудил с ВБ расширение сотрудничества в энергетическом секторе

    Азербайджан обсудил с ВБ расширение сотрудничества в энергетическом секторе

    Азербайджан обсудил с ВБ расширение сотрудничества в энергетическом секторе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, обсуждения состоялись в ходе сегодняшней встречи первого заместителя министра финансов Азербайджана Анара Керимова с миссией Всемирного банка (ВБ) по энергетическому сектору.

    В состав миссии вошли старшие специалисты по энергетическим вопросам Всемирного банка (ВБ) - руководитель действующей целевой группы Роджер Кома Кунил и руководитель новой целевой группы Самех Мобарек.

    На встрече обсуждена поддержка Азербайджана со стороны Всемирного банка в реализации проекта интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему (AZURE), а также результаты технической помощи, оказываемой в рамках партнерства ВБ с правительством страны.

    Также состоялся обмен мнениями по вопросам определения приоритетных направлений инвестиций на следующем этапе, развития проектов в сфере возобновляемой энергетики и дальнейшего расширения сотрудничества.

    Отметим, что ОАО "Азерэнержи" совместно с Всемирным банком реализует проект AZURE, основной целью которого является устойчивая и безопасная интеграция в энергосистему 2 гигаватт мощностей на основе возобновляемых источников энергии, строящихся в Азербайджане.

    С этой целью в стране строится одна из крупнейших подстанций - Энергетический узел "Навахи" 500/330 кВ, который станет основным узловым пунктом. Параллельно ведется прокладка высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 500 и 330 кВ в различных направлениях страны.

    Всемирный банк 28 марта 2025 года утвердил проект по расширению масштабов возобновляемой энергии в Азербайджане (AZURE).

    Согласно информации, Международный банк реконструкции и развития (МБРР, входит в Группу ВБ) выделит кредит в размере $173,5 млн на модернизацию и расширение энергетической инфраструктуры Азербайджана. Это создаст благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в сектор возобновляемой энергетики, особенно в наземную ветроэнергетику.

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Azerbaijan, World Bank discuss expanding energy cooperation

    Последние новости

    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Энергетика
    04:44

    Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадают

    Другие страны
    04:41

    Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной Азии

    В регионе
    04:34
    Фото

    В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"

    Kультурная политика
    04:32

    Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

    Энергетика
    04:14

    FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделе

    Другие страны
    03:38

    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    Другие страны
    03:12

    Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

    Другие страны
    02:54

    CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

    Другие страны
    Лента новостей