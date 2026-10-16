Снижен облагаемый налогом доход членов семей погибших саперов

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в методологию оценки влияния налоговых и таможенных льгот и освобождений на доходы государственного бюджета, а также правила ведения их реестра, утвержденные постановлением от 8 февраля 2020 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, ежемесячный налогооблагаемый доход от наемной работы родителей, вдов (мужей) и детей саперов, погибших в результате несчастного случая, вызванного детонацией взрывчатых веществ при проведении разминирования, или погибших от травм, полученных в результате несчастного случая, снижен на 400 манатов.