Снижен облагаемый налогом доход членов семей погибших саперов
Финансы
- 16 октября, 2026
- 16:18
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Кабинет министров Азербайджана внес изменения в методологию оценки влияния налоговых и таможенных льгот и освобождений на доходы государственного бюджета, а также правила ведения их реестра, утвержденные постановлением от 8 февраля 2020 года.
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно документу, ежемесячный налогооблагаемый доход от наемной работы родителей, вдов (мужей) и детей саперов, погибших в результате несчастного случая, вызванного детонацией взрывчатых веществ при проведении разминирования, или погибших от травм, полученных в результате несчастного случая, снижен на 400 манатов.
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