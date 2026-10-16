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    В Иране против комика возбудили дело за пародию на Хаменеи

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 16:05
    В Иране против комика возбудили дело за пародию на Хаменеи

    Прокуратура Тегерана возбудила уголовное дело против иранского блогера и комика Саида Шакибы после публикации пародийного видео, в котором он имитирует голос покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Как передает Report, об этом сообщили иранские медиа.

    Отмечается, что дело возбуждено по обвинению в "публикации оскорбительного и унизительного контента". Сообщается, что против блогера были приняты "соответствующие меры", однако их характер не уточняется.

    Видео, опубликованное 13 октября, пародирует встречи Хаменеи с поэтами. Менее чем через 24 часа после публикации в отношении Шакибы было выдвинуто обвинение. Все посты в его аккаунте в Instagram были удалены - на странице осталось только уведомление с эмблемой иранской полиции о блокировке по решению судебных властей.

    Али Хаменеи Уголовное дело Исламская Республика Иран
    İranın öldürülmüş ali liderini yamsılayan aktyor barəsində cinayət işi başlanıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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