В Иране против комика возбудили дело за пародию на Хаменеи

Прокуратура Тегерана возбудила уголовное дело против иранского блогера и комика Саида Шакибы после публикации пародийного видео, в котором он имитирует голос покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как передает Report, об этом сообщили иранские медиа.

Отмечается, что дело возбуждено по обвинению в "публикации оскорбительного и унизительного контента". Сообщается, что против блогера были приняты "соответствующие меры", однако их характер не уточняется.

Видео, опубликованное 13 октября, пародирует встречи Хаменеи с поэтами. Менее чем через 24 часа после публикации в отношении Шакибы было выдвинуто обвинение. Все посты в его аккаунте в Instagram были удалены - на странице осталось только уведомление с эмблемой иранской полиции о блокировке по решению судебных властей.