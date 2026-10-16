Посол Азербайджана в Швеции вручил верительные грамоты королю Карлу XVI Густаву

Посол Азербайджана в Швеции Эльнур Султанов вручил верительные грамоты королю Швеции Карлу XVI Густаву.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Швеции в Баку.

"Поздравляем Эльнура Султанова с вручением верительных грамот Его Величеству королю Швеции Карлу XVI Густаву. Желаем ему всяческих успехов на новом посту и надеемся на дальнейшее укрепление тесных связей между двумя странами",- говорится в сообщении.