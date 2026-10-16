Посол Азербайджана в Швеции вручил верительные грамоты королю Карлу XVI Густаву
Внешняя политика
- 16 октября, 2026
- 16:23
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Посол Азербайджана в Швеции Эльнур Султанов вручил верительные грамоты королю Швеции Карлу XVI Густаву.
Как передает Report, об этом сообщило посольство Швеции в Баку.
"Поздравляем Эльнура Султанова с вручением верительных грамот Его Величеству королю Швеции Карлу XVI Густаву. Желаем ему всяческих успехов на новом посту и надеемся на дальнейшее укрепление тесных связей между двумя странами",- говорится в сообщении.
Azərbaycanın İsveçdəki səfiri etimadnaməsini Krala təqdim edib
Azerbaijan's ambassador to Sweden presents his credentials to King Carl XVI Gustaf
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