Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Посол Азербайджана в Швеции вручил верительные грамоты королю Карлу XVI Густаву

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 16:23
    Посол Азербайджана в Швеции вручил верительные грамоты королю Карлу XVI Густаву

    Посол Азербайджана в Швеции Эльнур Султанов вручил верительные грамоты королю Швеции Карлу XVI Густаву.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Швеции в Баку.

    "Поздравляем Эльнура Султанова с вручением верительных грамот Его Величеству королю Швеции Карлу XVI Густаву. Желаем ему всяческих успехов на новом посту и надеемся на дальнейшее укрепление тесных связей между двумя странами",- говорится в сообщении.

    Эльнур Султанов Азербайджано-шведские отношения Верительные грамоты
    Azərbaycanın İsveçdəki səfiri etimadnaməsini Krala təqdim edib
    Azerbaijan's ambassador to Sweden presents his credentials to King Carl XVI Gustaf
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    20:48
    Ураган "Труди" у побережья Мексики усилился до 195 км/ч
    Другие страны
    20:30
    В Кении подтвержден новый случай заражения вирусом Эбола
    Другие страны
    20:13
    Экокоалиция призвала участников COP17 поднять вопрос загрязнения трансграничных рек Арменией
    Внешняя политика
    20:04
    Видео
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об Отечественной войне
    Внутренняя политика
    19:57
    Зеленский запросил у ЕС дополнительные €70 млрд на оборону Украины в 2027 году
    Другие страны
    19:42
    Джелал Чифтчи принес публичные извинения Азербайджану после объявления в розыск
    Внешняя политика
    19:35
    Швеция выделит Украине новый пакет помощи на $52,3 млн для поддержки населения зимой
    Другие страны
    19:26
    Фото
    В Джалилабаде прошла очередная ярмарка труда
    Социальная защита
    19:22
    Ильхам Алиев поздравил Национальный паралимпийский комитет с 30-летием основания
    Внутренняя политика
    Лента новостей