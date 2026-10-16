Зеленский заявил о сближении Украины и Венгрии после встречи с Мадьяром

Украина и Венгрия сближаются, а их отношения развиваются.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, комментируя итоги сегодняшней встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром на полях саммита Совета ЕС в Брюсселе.

По его словам, встреча прошла хорошо, стороны обсудили двусторонние отношения, экономику и логистику.

Зеленский также поблагодарил Венгрию за поддержку шагов, необходимых для продвижения Украины на пути к вступлению в Европейский союз, в том числе за работу над соответствующими законами и выполнение необходимых требований.

"Важно не то, кто первым нанесет визит, а то, что мы сближаемся. Это очень важно для обеих наших стран и наших народов", - сказал Зеленский, говоря о возможном визите Мадьяра в Киев.