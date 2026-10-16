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    Зеленский заявил о сближении Украины и Венгрии после встречи с Мадьяром

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 16:14
    Зеленский заявил о сближении Украины и Венгрии после встречи с Мадьяром

    Украина и Венгрия сближаются, а их отношения развиваются.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, комментируя итоги сегодняшней встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром на полях саммита Совета ЕС в Брюсселе.

    По его словам, встреча прошла хорошо, стороны обсудили двусторонние отношения, экономику и логистику.

    Зеленский также поблагодарил Венгрию за поддержку шагов, необходимых для продвижения Украины на пути к вступлению в Европейский союз, в том числе за работу над соответствующими законами и выполнение необходимых требований.

    "Важно не то, кто первым нанесет визит, а то, что мы сближаемся. Это очень важно для обеих наших стран и наших народов", - сказал Зеленский, говоря о возможном визите Мадьяра в Киев.

    Владимир Зеленский Петер Мадьяр Европейский союз (ЕС) Украина Венгрия
    Zelenski: Ukrayna və Macarıstanın yaxınlaşması hər iki xalq üçün vacibdir
    Zelenskyy talks on Ukraine-Hungary closer ties following meeting with Magyar
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