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    Азербайджан расширит сотрудничество в сфере параспорта

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 16:26
    Азербайджан расширит сотрудничество в сфере параспорта

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с руководителями международных и зарубежных паралимпийских комитетов перспективы расширения сотрудничества и развития параспорта.

    Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров, встреча состоялась в рамках мероприятий, посвященных 30-летию Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

    В ходе встречи было отмечено, что развитие спорта, в том числе паралимпийского движения, является одним из важных направлений государственной политики Азербайджана.

    Стороны обсудили расширение сотрудничества между международными и национальными паралимпийскими комитетами, включая продвижение международных соревнований по параспорту, обмен опытом и реализацию новых совместных инициатив.

    Али Асадов Параолимпийский комитет
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    Əli Əsədov beynəlxalq və xarici ölkələrin paralimpiya komitələrinin rəhbər şəxsləri ilə görüşüb
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    Azerbaijani PM meets senior Paralympic officials in Baku
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