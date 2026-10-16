Азербайджан расширит сотрудничество в сфере параспорта

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с руководителями международных и зарубежных паралимпийских комитетов перспективы расширения сотрудничества и развития параспорта.

Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров, встреча состоялась в рамках мероприятий, посвященных 30-летию Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что развитие спорта, в том числе паралимпийского движения, является одним из важных направлений государственной политики Азербайджана.

Стороны обсудили расширение сотрудничества между международными и национальными паралимпийскими комитетами, включая продвижение международных соревнований по параспорту, обмен опытом и реализацию новых совместных инициатив.