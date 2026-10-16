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    В Ходжавенде установлен первый медицинский диагностический киоск

    Здоровье
    • 16 октября, 2026
    • 16:22
    В Ходжавенде установлен первый медицинский диагностический киоск

    В Ходжавендском районе установлен первый медицинский диагностический киоск, который уже обслуживает граждан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBİB.

    Отмечается, что начато оснащение сельских медицинских пунктов современными диагностическими киосками.

    В рамках проекта планируется расширить возможности обследования в сельских медпунктах, где не предусмотрен врач и медицинские услуги оказываются средним медперсоналом. Применение новых технологий позволит проводить ряд первичных медицинских обследований, дистанционно оценивать результаты врачом и при необходимости направлять пациентов в соответствующие медучреждения.

    С помощью киосков можно измерить артериальное давление, пульс, температуру тела, уровень сахара в крови, сатурацию, рост, вес и индекс массы тела. Также возможны электрокардиография, спирометрия, проверка остроты зрения, общий анализ крови и мочи. Функционал включает анализ состава тела - процент и массу жира, мышечную массу, количество воды, уровень висцерального жира и показатели базального метаболизма.

    На следующем этапе диагностические киоски планируется установить более чем в 170 медучреждениях по стране, приоритет отдается населенным пунктам на освобожденных территориях.

    В Ходжавенде установлен первый медицинский диагностический киоск
    В Ходжавенде установлен первый медицинский диагностический киоск
    В Ходжавенде установлен первый медицинский диагностический киоск
    В Ходжавенде установлен первый медицинский диагностический киоск

    Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)
    Фото
    Xocavənddə ilk tibbi müayinə köşkü quraşdırılıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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