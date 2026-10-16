В Ходжавенде установлен первый медицинский диагностический киоск

В Ходжавендском районе установлен первый медицинский диагностический киоск, который уже обслуживает граждан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBİB.

Отмечается, что начато оснащение сельских медицинских пунктов современными диагностическими киосками.

В рамках проекта планируется расширить возможности обследования в сельских медпунктах, где не предусмотрен врач и медицинские услуги оказываются средним медперсоналом. Применение новых технологий позволит проводить ряд первичных медицинских обследований, дистанционно оценивать результаты врачом и при необходимости направлять пациентов в соответствующие медучреждения.

С помощью киосков можно измерить артериальное давление, пульс, температуру тела, уровень сахара в крови, сатурацию, рост, вес и индекс массы тела. Также возможны электрокардиография, спирометрия, проверка остроты зрения, общий анализ крови и мочи. Функционал включает анализ состава тела - процент и массу жира, мышечную массу, количество воды, уровень висцерального жира и показатели базального метаболизма.

На следующем этапе диагностические киоски планируется установить более чем в 170 медучреждениях по стране, приоритет отдается населенным пунктам на освобожденных территориях.