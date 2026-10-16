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    В Великобритании норвежский юноша приговорен к 20 годам тюрьмы

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 16:15
    В Великобритании норвежский юноша приговорен к 20 годам тюрьмы

    Норвежский юноша, прилетевший в Великобританию для совершения убийства по поручению шведской организованной преступной группировкой (ОПГ), связанной с Ираном, приговорен к 20 годам тюремного заключения.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.

    19-летний Йоханнес Натланд согласился совершить убийство за 25 тыс. евро (21 тыс. фунтов стерлингов). Он был завербован за несколько дней до того, как он вылетел в аэропорт Манчестера 17 марта прошлого года, когда ему было всего 18 лет. Завербовавшая его сеть Foxtrot базируется в Швеции, и находится под санкциями США и Великобритании.

    Данная ОПГ причастна примерно к 35 убийствам в Европе, а также к другим насильственным нападениям и поджогам. Эта банда рекламирует жестокие задания в социальных сетях, таких как Snapchat, Telegram и Signal, выбирая в качестве мишеней детей в возрасте от 12 лет в группах, насчитывающих тысячи участников и имеющих названия вроде "дети-самураи".

    Натланд признал, что имел в своем распоряжении полуавтоматический пистолет, револьвер и боеприпасы, но опроверг обвинение в сговоре с целью убийства и утверждал, что не намеревался воплощать этот план в жизнь. Он рассказал присяжным о том, что сначала считал это задание шуткой, а когда понял решил избежать совершения преступления, выстрелив себе в ногу. Он боялся, что его или его семью могут убить, если он откажется от своих планов.

    "Когда я понял, что это все по-настоящему, и эти ребята ожидают, что я поеду в Англию и кого-нибудь застрелю, я оказался в затруднительном положении", - сказал он.

    Он был задержан в отеле в Хаддерсфилде, Западный Йоркшир, 19 марта прошлого года. Во время ареста он сложил руки в виде воображаемого пистолета и сделал вид, что стреляет в полицейских, которые обнаружили два пистолета, боевые патроны и 2000 фунтов стерлингов наличными.

    Организованная преступная группа (ОПГ) Великобритания Покушение на убийство
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