ЦАХАЛ рассматривает возможность продвижения вглубь территории Ливана

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступают за расширение наземной операции на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщил корреспондент армейского новостного радио Galei Tzahal Дарон Кадош.

По его информации, зона, которую в настоящее время контролирует ЦАХАЛ на юге Ливана, простирается примерно на 10 км от границы Израиля. По словам военных, необходимо продвинуться глубже и провести операцию в более удаленных населенных пунктах. Офицеры ЦАХАЛ считают, что это позволит еще больше снизить угрозу для населенных пунктов на севере Израиля.

"Согласно данным ЦАХАЛ, опубликованным ранее, около 70-80% обстрелов со стороны [радикальной группировки - ред.] "Хезболлах" по северу Израиля ведется с территорий к северу от реки Литани. В этой связи неясно, приведет ли более глубокое продвижение - вплоть до района Литани - к существенному снижению обстрелов. Окончательное решение по этому вопросу политическим руководством пока не принято", - сообщил Кадош.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес и продолжает наносить удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.