    15 апреля, 2026
    14:51
    ЦАХАЛ рассматривает возможность продвижения вглубь территории Ливана

    Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступают за расширение наземной операции на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщил корреспондент армейского новостного радио Galei Tzahal Дарон Кадош.

    По его информации, зона, которую в настоящее время контролирует ЦАХАЛ на юге Ливана, простирается примерно на 10 км от границы Израиля. По словам военных, необходимо продвинуться глубже и провести операцию в более удаленных населенных пунктах. Офицеры ЦАХАЛ считают, что это позволит еще больше снизить угрозу для населенных пунктов на севере Израиля.

    "Согласно данным ЦАХАЛ, опубликованным ранее, около 70-80% обстрелов со стороны [радикальной группировки - ред.] "Хезболлах" по северу Израиля ведется с территорий к северу от реки Литани. В этой связи неясно, приведет ли более глубокое продвижение - вплоть до района Литани - к существенному снижению обстрелов. Окончательное решение по этому вопросу политическим руководством пока не принято", - сообщил Кадош.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес и продолжает наносить удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

    Последние новости

    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Энергетика
    04:44

    Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадают

    Другие страны
    04:41

    Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной Азии

    В регионе
    04:34
    Фото

    В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"

    Kультурная политика
    04:32

    Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

    Энергетика
    04:14

    FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделе

    Другие страны
    03:38

    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    Другие страны
    03:12

    Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

    Другие страны
    02:54

    CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

    Другие страны
    Лента новостей