Великобритания передаст Украине 120 тыс. беспилотников

Великобритания объявила о крупнейшем пакете поставок дронов для Украины, который включает передачу не менее 120 тыс. беспилотников в 2026 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на правительство Великобритании.

Министр обороны страны Джон Хили заявил, что поставки уже начались в текущем месяце.

В пакет помощи входят дальнобойные ударные беспилотники, разведывательные дроны, логистические беспилотные системы, а также морские беспилотные средства.

Отмечается, что все они уже были протестированы в боевых условиях в Украине.

Хили подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется для достижения мира".