Великобритания передаст Украине 120 тыс. беспилотников
Другие страны
- 15 апреля, 2026
- 14:48
Великобритания объявила о крупнейшем пакете поставок дронов для Украины, который включает передачу не менее 120 тыс. беспилотников в 2026 году.
Об этом сообщает Report со ссылкой на правительство Великобритании.
Министр обороны страны Джон Хили заявил, что поставки уже начались в текущем месяце.
В пакет помощи входят дальнобойные ударные беспилотники, разведывательные дроны, логистические беспилотные системы, а также морские беспилотные средства.
Отмечается, что все они уже были протестированы в боевых условиях в Украине.
Хили подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется для достижения мира".
Последние новости
04:52
В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяцаЭнергетика
04:44
Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадаютДругие страны
04:41
Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной АзииВ регионе
04:34
Фото
В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"Kультурная политика
04:32
Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дняЭнергетика
04:14
FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделеДругие страны
03:38
На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожарДругие страны
03:12
Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернетеДругие страны
02:54