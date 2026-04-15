    • 15 апреля, 2026
    • 14:48
    Великобритания передаст Украине 120 тыс. беспилотников

    Великобритания объявила о крупнейшем пакете поставок дронов для Украины, который включает передачу не менее 120 тыс. беспилотников в 2026 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на правительство Великобритании.

    Министр обороны страны Джон Хили заявил, что поставки уже начались в текущем месяце.

    В пакет помощи входят дальнобойные ударные беспилотники, разведывательные дроны, логистические беспилотные системы, а также морские беспилотные средства.

    Отмечается, что все они уже были протестированы в боевых условиях в Украине.

    Хили подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется для достижения мира".

    Российско-украинский конфликт Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Джон Хили Великобритания Украина
    Böyük Britaniya Ukraynaya 120 min pilotsuz uçuş aparatı verəcək

