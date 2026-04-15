    В Азербайджане пройдут Дни Северного Кипра

    В Азербайджане пройдут Дни Северного Кипра

    В июне в Азербайджане пройдут Дни Северного Кипра.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил советник Министерства туризма, культуры, молодежи и окружающей среды Северного Кипра Серхан Актунч.

    Советник отметил, что их цель - познакомить азербайджанский народ с культурой, историей, туризмом и природой Кипра.

    "После встречи премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Северного Кипра Унала Устеля, состоявшейся 1 апреля, наши связи начали расширяться еще более активно. Мы также ставим перед собой цель развивать многоплановые связи в сферах культуры и туризма. С этой целью продолжается подготовка к проведению "Дней Кипра" с участием наших известных артистов, а также эксклюзивных гостей, представляющих нашу культуру", - сказал он.

    Серхан Актунч напомнил, что в 2024 году в Азербайджане уже проводились презентационные дни, посвященные туризму, при участии президента Северного Кипра, а нынешние "Дни Кипра" будут еще более масштабными.

    Отметим, что 15–16 апреля в Анкаре в рамках избрания туристической столицей Тюркского мира на 2026 год проходит 7-й Международный конгресс динамики путешествий и туризма. В мероприятии принимают участие специалисты и представители соответствующих официальных структур из Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Венгрии, Болгарии и Северного Кипра, где обсуждаются вопросы туризма и гостиничного дела.

    Azərbaycanda Şimali Kipr günləri keçiriləcək

