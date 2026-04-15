ООН выделяет $12 млн на гуманитарную помощь Ирану

Организация Объединенных Наций (ООН) выделяет на оказание гуманитарной помощи в Иране 12 миллионов долларов.

Как передает Report, об этом сообщил глава гуманитарной миссии ООН Том Флетчер в соцсети Х.

"Тысячи мирных жителей погибли. Инфраструктура разрушена. Работа критически важных служб нарушена", пишет он, имея в виду ущерб, нанесенный Израилем и США в ходе войны.

"Это финансирование поможет нашим партнерам оказывать масштабную и жизненно важную помощь", - говорится в публикации.