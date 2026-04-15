ООН выделяет $12 млн на гуманитарную помощь Ирану
Другие страны
- 15 апреля, 2026
- 21:22
Организация Объединенных Наций (ООН) выделяет на оказание гуманитарной помощи в Иране 12 миллионов долларов.
Как передает Report, об этом сообщил глава гуманитарной миссии ООН Том Флетчер в соцсети Х.
"Тысячи мирных жителей погибли. Инфраструктура разрушена. Работа критически важных служб нарушена", пишет он, имея в виду ущерб, нанесенный Израилем и США в ходе войны.
"Это финансирование поможет нашим партнерам оказывать масштабную и жизненно важную помощь", - говорится в публикации.
00:53
Фото
В Лянкаране на одном и том же участке произошли две аварии, есть погибший и пострадавшиеПроисшествия
00:38
Сенат США не поддержал резолюцию о прекращении военных действий против ИранаДругие страны
00:12
В США заявили о замедлении подготовки мер безопасности к ЧМ-2026 из-за шатдаунаДругие страны
00:11
Фото
В Рабате открылась выставка под названием "Вдохновляясь Азербайджаном: взгляд из Марокко"Kультурная политика
23:51
Фото
Состоялась премьера исторического художественного фильма "Акинак"Культура
23:44
Бесент: Арабские страны готовы возобновить поставки нефти после открытия ОрмузаДругие страны
23:29
USA Today: Пентагон тайно готовится к возможной операции на КубеДругие страны
23:20
Нуман Куртулмуш: ООН утратила способность останавливать войныВ регионе
23:11