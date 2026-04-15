BMT İrana 12 milyon dollar ayırır
Digər ölkələr
- 15 aprel, 2026
- 22:07
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) İrana humanitar yardım üçün 12 milyon dollar ayırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin humanitar məsələlər üzrə rəhbəri Tom Fletçer sosial media hesabında məlumat verib.
O, İsrail və ABŞ-ın müharibə zamanı vurduğu ziyana toxunaraq bildirib: "Minlərlə mülki şəxs həlak olub. İnfrastruktur dağılıb. Kritik xidmətlər pozulub. Bu maliyyələşdirmə tərəfdaşlarımıza genişmiqyaslı və həyati əhəmiyyətli yardım göstərməyə kömək edəcək".
