Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Эрдоган: Турция и Канада имеют общие взгляды на региональные события

    В регионе
    • 15 апреля, 2026
    • 21:38
    Эрдоган: Турция и Канада имеют общие взгляды на региональные события

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Администрации президента Турции в соцсети X.

    Отмечается, что лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

    "Мы придаем большое значение углублению отношений между двумя странами. Существует значительный потенциал для сотрудничества во многих областях, в частности в сфере энергетики, оборонной промышленности и воздушного транспорта", - заявил Эрдоган в ходе беседы.

    Он также отметил, что Турция продолжает прилагать усилия по установлению мира и спокойствия в регионе, подчеркнув, что взгляды Анкары и Оттавы совпадают по многим вопросам.

    Эрдоган пригласил Карни на саммит НАТО в Анкаре и конференцию COP31, которые пройдут под председательством Турции: "Президент Эрдоган выразил желание принять премьер-министра Карни в нашей стране с официальным визитом до конца 2026 года".

    Реджеп Тайип Эрдоган Марк Карни Турция Канада Эскалация на Ближнем Востоке
    Ərdoğan Kanadanın Baş nazirini Türkiyəyə dəvət edib
    Erdogan invites Canada PM to NATO, COP31 summits

    Последние новости

