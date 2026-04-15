Эрдоган: Турция и Канада имеют общие взгляды на региональные события

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Администрации президента Турции в соцсети X.

Отмечается, что лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

"Мы придаем большое значение углублению отношений между двумя странами. Существует значительный потенциал для сотрудничества во многих областях, в частности в сфере энергетики, оборонной промышленности и воздушного транспорта", - заявил Эрдоган в ходе беседы.

Он также отметил, что Турция продолжает прилагать усилия по установлению мира и спокойствия в регионе, подчеркнув, что взгляды Анкары и Оттавы совпадают по многим вопросам.

Эрдоган пригласил Карни на саммит НАТО в Анкаре и конференцию COP31, которые пройдут под председательством Турции: "Президент Эрдоган выразил желание принять премьер-министра Карни в нашей стране с официальным визитом до конца 2026 года".