    Region
    • 15 aprel, 2026
    • 21:31
    Ərdoğan Kanadanın Baş nazirini Türkiyəyə dəvət edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kanadanın Baş naziri Mark Karni ilə telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb.

    "Liderlər Türkiyə və Kanada arasında ikitərəfli münasibətləri, eləcə də regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Ərdoğan söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin dərinləşdirilməsinə böyük əhəmiyyət verdiyini vurğulayıb:

    "Başda energetika, müdafiə sənayesi və hava daşımaları olmaqla, bir çox sahələrdə əməkdaşlıq üçün əhəmiyyətli potensialın mövcud olduğu qeyd edilib".

    Bununla yanaşı, Ərdoğan Türkiyənin bölgədə sülh və əmin-amanlığın bərqərar olması istiqamətindəki səylərini davam etdirdiyini əlavə edib. "Bir çox məsələlərdə Türkiyə ilə Kanadanın mövqeyi üst-üstə düşür", - söhbət zamanı qeyd olunub.

    Ərdoğan Kanadanın Baş naziri Mark Karnini Ankarada keçiriləcək NATO və COP31 sammitlərinə dəvət edib, həmçinin Baş nazir Karnini 2026-cı il başa çatana qədər rəsmi səfər çərçivəsində Türkiyədə qəbul etmək istəyini deyib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Mark Karni Türkiyə Kanada
    Эрдоган: Турция и Канада имеют общие взгляды на региональные события
    Erdogan invites Canada PM to NATO, COP31 summits

    Son xəbərlər

    00:57

    Çempionlar Liqası: "Arsenal" və "Bavariya" yarımfinalda

    Futbol
    00:22

    Bessent: Hörmüz boğazı açıldıqdan sonra ərəb ölkələri neft tədarükünü bərpa etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    00:00
    Foto

    Lənkəranda eyni ərazidə iki qəza baş verib, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    23:55

    İsrail ordusu İran və Livanla bağlı gələcək planlarını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    23:45
    Foto

    Rabat şəhərində "Azərbaycandan ilhamlanaraq: Mərakeş baxışı" adlı sərginin açılışı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    23:32

    "USA Today": Pentaqon gizli şəkildə Kubada mümkün əməliyyata hazırlaşır

    Digər ölkələr
    23:29
    Foto

    "Akinak" tarixi bədii filminin premyerası böyük maraqla qarşılanıb

    Mədəniyyət
    23:20

    Numan Kurtulmuş: BMT müharibələri dayandırmaq qabiliyyətini itirib

    Region
    23:11

    DMM: Kahramanmaraş və Şanlıurfadakı insidentlərlə bağlı dezinformasiyalar yayılır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti