В Азербайджане в I квартале выросли перевозки пищевой продукции по ж/д
Экономика
- 15 апреля, 2026
- 20:43
В Азербайджане в марте 2026 года железнодорожным транспортом перевезено около 157 тыс. тонн пищевой продукции, что на 51% больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанские железные дороги (АЖД).
Согласно данным, за I квартал 2026 года перевозки продовольственных товаров составили около 325 тыс. тонн, превысив показатель того же периода прошлого года на 9%.
Транзитные перевозки продовольственных товаров в I квартале выросли на 21% (до 139,7 тыс. тонн), а в марте - на 64% (до 67,3 тыс. тонн).
Последние новости
21:07
В Париже организовали выставку, посвященную АзербайджануKультурная политика
21:03
СМИ: США и Иран рассматривают продление перемирия еще на две неделиДругие страны
20:59
Эрдоган: Недопустимо использовать трагические инциденты, как политический инструментВ регионе
20:43
В Азербайджане в I квартале выросли перевозки пищевой продукции по ж/дЭкономика
20:30
Италия заинтересована в совместном производстве беспилотников с УкраинойДругие страны
20:15
Италия выделит €30 млн на гуманитарную помощь СудануДругие страны
19:59
Арагчи и Ван И обсудили текущую ситуацию в регионеВ регионе
19:58
Мелони: Поддержка Украины - это наш моральный долгДругие страны
19:58
Фото