В Азербайджане в I квартале выросли перевозки пищевой продукции по ж/д

В Азербайджане в марте 2026 года железнодорожным транспортом перевезено около 157 тыс. тонн пищевой продукции, что на 51% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанские железные дороги (АЖД).

Согласно данным, за I квартал 2026 года перевозки продовольственных товаров составили около 325 тыс. тонн, превысив показатель того же периода прошлого года на 9%.

Транзитные перевозки продовольственных товаров в I квартале выросли на 21% (до 139,7 тыс. тонн), а в марте - на 64% (до 67,3 тыс. тонн).