Китай направит Ирану помощь в виде медикаментов

Китай направит Ирану 58 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил посол Китая в Тегеране Конг Пэйу, проинформировав Иранское общество Красного Полумесяца.

"Посол Китайской Народной Республики в Тегеране сообщил о передаче Ирану гуманитарного груза в виде 58 тонн медикаментов", - говорится в сообщении. Отмечается, что это является символом приверженности Пекина международным гуманитарным обязательствам.