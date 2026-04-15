Китай направит Ирану помощь в виде медикаментов
В регионе
- 15 апреля, 2026
- 21:26
Китай направит Ирану 58 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил посол Китая в Тегеране Конг Пэйу, проинформировав Иранское общество Красного Полумесяца.
"Посол Китайской Народной Республики в Тегеране сообщил о передаче Ирану гуманитарного груза в виде 58 тонн медикаментов", - говорится в сообщении. Отмечается, что это является символом приверженности Пекина международным гуманитарным обязательствам.
