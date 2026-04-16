США усиливают противоминную операцию в Ормузском проливе

В Ормузском проливе Военно-морские силы США активизировали операцию по обнаружению и нейтрализации возможных морских мин, которые, по оценкам американской стороны, могли быть размещены Ираном.

Как передает Report, об этом пишет Politico.

Отмечается, что американские СМИ, в регионе уже находятся более десяти американских военных кораблей, еще несколько направляются на Ближний Восток.

Помимо задач по обеспечению контроля за судоходством в Персидском заливе, они также задействованы в операции по поиску и уничтожению морских мин с использованием надводных кораблей, вертолетов и подводных беспилотников.

Согласно публикации, у Ирана сохраняется значительный запас морских мин, несмотря на потери, понесенные в результате недавней военной кампании. По данным источника, знакомого с ситуацией, часть этих мин, предположительно, уже могла быть установлена в акватории.

Сообщается, что даже угроза минирования привела к резкому сокращению движения коммерческих судов через пролив и вызвала напряженность на энергетических рынках. В случае повреждения какого-либо торгового судна или танкера ситуация может еще больше осложниться, вплоть до фактической остановки движения.

По словам командующего CENTCOM адмирала Брэда Купера, американская сторона уже приступила к формированию нового безопасного маршрута для морского трафика, который в ближайшее время будет представлен представителям отрасли для содействия свободному потоку торговли.

Как подчеркивают эксперты, операция по поиску морских мин остается крайне сложной, поскольку даже после расчистки отдельных участков акватории они могут быть заминированы повторно.

Для выявления мин США используют в том числе подводные беспилотные аппараты Knifefish и Kingfish, оснащенные сонарными системами, позволяющими обнаруживать объекты как на морском дне, так и в толще воды.

Согласно открытым данным и информации судовых трекеров, в сторону Ближнего Востока уже следуют два корабля класса Avenger, предназначенные для противоминной борьбы, - USS Chief и USS Pioneer. Кроме того, в регион в ближайшее время могут вернуться базирующиеся в Бахрейне корабли прибрежной зоны с установленными противоминными системами.

Также к Ближнему Востоку направляется десантная группа Boxer Amphibious Ready Group с 2 200 морскими пехотинцами на борту. После прибытия этих сил численность американского военно-морского присутствия в регионе может превысить 20 кораблей.

При этом президент США Дональд Трамп ранее заявил, что считает войну "очень близкой к завершению".