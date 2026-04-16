    • 16 апреля, 2026
    • 05:31
    Сенат США отклонил резолюции о блокировке продажи вооружений Израилю

    Сенат США не поддержал две резолюции, предусматривавшие блокировку продажи Израилю военной техники и боеприпасов примерно на 450 млн долларов.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Согласно информации, на голосование были вынесены инициативы, направленные на остановку поставок Израилю бульдозеров Caterpillar, запчастей и сопутствующего оборудования на сумму 295 млн долларов, а также 12 тыс. авиабомб BLU-110A/B стоимостью 151,8 млн долларов вместе с логистической и технической поддержкой.

    Первая резолюция была заблокирована 59 голосами против 40, вторая - 63 голосами против 36.

    Инициатором документов выступил сенатор Берни Сандерс, заявивший, что подобные поставки противоречат положениям Закона США о внешней помощи и Закона о контроле за экспортом вооружений.

    В то же время голосование показало рост недовольства среди демократов последствиями израильских ударов по Газе, Ливану и Ирану для гражданского населения.

    Сторонники поставок, в свою очередь, подчеркивают, что Израиль остается важным союзником США и должен сохранять доступ к американской военной технике. Израильская сторона заявляет, что ее удары нацелены на нейтрализацию вооруженных группировок и отвергает обвинения в преднамеренных атаках на мирных жителей.

