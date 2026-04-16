    WSJ: Пентагон обсуждает с автоконцернами США наращивание выпуска вооружений

    Высокопоставленные представители Пентагона провели переговоры с руководством ряда крупных американских компаний, включая General Motors и Ford, по вопросу расширения производства вооружений и другой военной продукции.

    Как передает Report об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

    Согласно публикации, предварительные переговоры начались еще до войны с Ираном и проходят на фоне стремления администрации президента США Дональда Трампа привлечь американских автопроизводителей и других промышленных гигантов к более активному участию в оборонном производстве.

    По данным издания, представители Минобороны США дали понять, что производители гражданской продукции могут понадобиться для поддержки традиционных оборонных подрядчиков, а также выясняли, насколько быстро такие компании способны переориентироваться на выполнение военных заказов.

    В числе участников обсуждений также фигурировали GE Aerospace и производитель грузовой и специальной техники Oshkosh.

