В США до конца года ожидают поставку первого взвода Abrams с ИИ

Первый взвод танков Abrams новой модификации M1E3, оснащенной технологиями искусственного интеллекта, должен поступить на вооружение Сухопутных войск США в декабре 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил заместитель начальника штаба Сухопутных войск США генерал Кристофер Ланив на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

По его словам, после презентации прототипа в январе 2026 года, состоявшейся на пять лет раньше намеченного срока, в войска планируется направить первый взвод из четырех ранних образцов для демонстрации технологий.

Ланив отметил, что ускорение программы разработки позволит сэкономить сотни миллионов долларов. По его словам, новая платформа на 25% легче и на 50% экономичнее, что снижает логистические расходы и расширяет возможности скрытого наблюдения.

Он добавил, что танк оснащен необитаемой башней с элементами искусственного интеллекта для ускоренного наведения на цель, а также обладает расширенными возможностями противодействия беспилотникам.

Генерал подчеркнул, что модернизация должна повысить боеготовность и боевую эффективность армии США, а также ускорить вывод из эксплуатации устаревших образцов техники, расходы на обслуживание которых в период с 2015 по 2023 финансовый год существенно выросли.

Еще в феврале главный советник начальника штаба Сухопутных войск США по науке Александр Миллер в интервью Fox News сообщал, что изначально первый взвод M1E3 Abrams планировалось передать в войска для полевых испытаний лишь в 2032 году. Однако впоследствии программу решили ускорить, в том числе с учетом опыта применения прежних модификаций Abrams в ходе боевых действий в Украине.

Согласно данным Bloomberg, одной из ключевых особенностей M1E3 станет гибридный двигатель компании Caterpillar, способный работать как на дизельной, так и на электрической тяге. Ожидается, что масса танка составит около 60 тонн, что примерно на 20 тонн меньше по сравнению с более ранними версиями.

Кроме того, новая машина будет оснащена автоматом заряжания и необитаемой башней, благодаря чему экипаж сократится до трех человек, размещенных в защищенной бронекапсуле.

Напомним, первый прототип Abrams M1E3 был представлен в конце января на автосалоне в Детройте, штат Мичиган.