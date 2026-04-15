    Çin İrana dərman yardımı göndərəcək

    Region
    • 15 aprel, 2026
    • 21:14
    Çin İrana dərman yardımı göndərəcək

    Çin tərəfindən İrana 58 ton dərman yardımı göndəriləcək.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çinin Tehrandakı səfiri Konq Peyvu İranın Qızıl Aypara Cəmiyyətini məlumatlandırıb.

    "Çin Xalq Respublikasının Tehrandakı səfiri İrana 58 ton dərman yardımı yükünün bağışlandığını xəbər verib", - məlumatda bildirilib və əlavə edilib ki, bu, Pekinin beynəlxalq humanitar öhdəliklərə sadiqliyinin simvoludur.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İrana humanitar yardım Çin Konq Peyvu
    Китай направит Ирану помощь в виде медикаментов
    China to send 58 tonnes of medical aid to Iran

