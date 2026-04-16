    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Çempionlar Liqası: "Arsenal" və "Bavariya" yarımfinalda

    Futbol
    • 16 aprel, 2026
    • 00:57
    Çempionlar Liqası: Arsenal və Bavariya yarımfinalda

    Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında yarımfinalın digər iki iştirakçısı müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, buna 1/4 final mərhələsinin növbəti cavab qarşılşamalarından sonra aydınlıq gəlib.

    "Arsenal" İngiltərədə "Sportinq" komandası ilə qarşılaşıb və oyunda qapılardan top keçməyib. Lissabondakı birinci oyunda London klubu vurduğu 1 qol hesabına yarımfinala adlayıb.

    "Real" isə Almaniyada "Bavariya"nın qonağı olub. Qarşılaşma ev sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 3:4.

    Bununla da "Bavariya" və "Arsenal" yarımfinala vəsiqə qazanıb.

    UEFA Çempionlar Liqası

    1/4 final mərhələsi, cavab oyunları

    "Arsenal" (İngiltərə) - "Sportinq" (Portuqaliya) – 0:0

    İlk oyun - 1:0

    "Bavariya" (Almaniya) - "Real" (İspaniya) – 4:3

    İlk oyun - 2:1

    Qeyd edək ki, artıq "Atletiko" (Madrid) və PSJ (Fransa) komandaları yarımfinala vəsiqəni təmin ediblər.

    UEFA Çempionlar Liqası Bavariya
    Лига чемпионов: "Арсенал" и "Бавария" вышли в полуфинал

    Son xəbərlər

    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    01:02
    Foto

    "İrəvan: tarixin və itirilmiş irsin əks-sədası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    00:57

    Çempionlar Liqası: "Arsenal" və "Bavariya" yarımfinalda

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti