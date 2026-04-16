Лига чемпионов: "Арсенал" и "Бавария" вышли в полуфинал
Футбол
- 16 апреля, 2026
- 01:19
Сегодня определились еще два участника полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, это стало ясно по итогам очередных ответных матчей 1/4 финала.
"Арсенал" в Англии встретился со "Спортингом". Команды не сумели открыть счет - 0:0. Однако благодаря минимальной победе в первом матче в Лиссабоне лондонский клуб вышел в полуфинал.
"Реал" в Германии гостил у "Баварии". Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 4:3.
Лига чемпионов УЕФА
1/4 финала, ответные матчи
"Арсенал" (Англия) - "Спортинг" (Португалия) - 0:0
Первый матч - 1:0
"Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания) - 4:3
Первый матч - 2:1
Отметим, что ранее путевки в полуфинал уже оформили мадридский "Атлетико" и французский ПСЖ.
Последние новости
