Лига чемпионов: "Арсенал" и "Бавария" вышли в полуфинал

Сегодня определились еще два участника полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, это стало ясно по итогам очередных ответных матчей 1/4 финала.

"Арсенал" в Англии встретился со "Спортингом". Команды не сумели открыть счет - 0:0. Однако благодаря минимальной победе в первом матче в Лиссабоне лондонский клуб вышел в полуфинал.

"Реал" в Германии гостил у "Баварии". Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 4:3.

Лига чемпионов УЕФА

1/4 финала, ответные матчи

"Арсенал" (Англия) - "Спортинг" (Португалия) - 0:0

Первый матч - 1:0

"Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания) - 4:3

Первый матч - 2:1

Отметим, что ранее путевки в полуфинал уже оформили мадридский "Атлетико" и французский ПСЖ.