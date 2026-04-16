    Лига чемпионов: "Арсенал" и "Бавария" вышли в полуфинал

    Футбол
    • 16 апреля, 2026
    • 01:19
    Лига чемпионов: Арсенал и Бавария вышли в полуфинал

    Сегодня определились еще два участника полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, это стало ясно по итогам очередных ответных матчей 1/4 финала.

    "Арсенал" в Англии встретился со "Спортингом". Команды не сумели открыть счет - 0:0. Однако благодаря минимальной победе в первом матче в Лиссабоне лондонский клуб вышел в полуфинал.

    "Реал" в Германии гостил у "Баварии". Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 4:3.

    Лига чемпионов УЕФА

    1/4 финала, ответные матчи

    "Арсенал" (Англия) - "Спортинг" (Португалия) - 0:0

    Первый матч - 1:0

    "Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания) - 4:3

    Первый матч - 2:1

    Отметим, что ранее путевки в полуфинал уже оформили мадридский "Атлетико" и французский ПСЖ.

    ФК Арсенал ФК Бавария Лига чемпионов УЕФА
    Çempionlar Liqası: "Arsenal" və "Bavariya" yarımfinalda

