İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    • 16 aprel, 2026
    • 01:25
    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, Külevi limanı ilə bağlı mümkün sanksiya məsələsinin artıq gündəmdə olmadığını açıqlayıb.

    "Vaxtilə Külevi limanı ilə bağlı əsassız şəkildə sanksiya tətbiqi təşəbbüsü irəli sürülüb, lakin bunun üçün heç bir hüquqi əsas olmayıb. Gürcüstan tərəfi məsələni aradan qaldırmaq üçün Avropa tərəfdaşları ilə intensiv iş aparıb və bütün zəruri sənədlər təqdim olunub. Bu iş öz bəhrəsini verdi və Külevi limanının lisenziyalaşdırılması məsələsi artıq gündəmdə deyil", - deyə nazir vurğulayıb.

    O əlavə edib ki, belə əsassız təşəbbüslər gələcəkdə də yarana bilər və bu, müəyyən risklər yaradır. Nazir bildirib ki, Gürcüstanın bu kimi hallarda əsas üstünlüyü həqiqətə və şəffaflığa əsaslanan mövqeyidir.

    Gürcüstan Kulevi terminalı

    Son xəbərlər

    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    01:02
    Foto

    "İrəvan: tarixin və itirilmiş irsin əks-sədası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    00:57

    Çempionlar Liqası: "Arsenal" və "Bavariya" yarımfinalda

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti