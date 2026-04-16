Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

Вопрос о возможном введении санкций в связи с портом Кулеви снят с повестки дня.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По ее словам, вопрос о возможных санкциях в отношении порта Кулеви более не актуален.

"В свое время была выдвинута необоснованная инициатива о введении санкций в связи с портом Кулеви, однако для этого не существовало никаких правовых оснований. Грузинская сторона вела интенсивную работу с европейскими партнерами для урегулирования вопроса и представила все необходимые документы. Эта работа дала результат, и вопрос лицензирования порта Кулеви уже не стоит на повестке дня", - подчеркнула министр.

Она также добавила, что подобные необоснованные инициативы могут возникать и в будущем, создавая определенные риски. По словам главы МИД, главным преимуществом Грузии в таких случаях остается позиция, основанная на правде и прозрачности.