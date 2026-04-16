Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня
- 16 апреля, 2026
- 04:32
Вопрос о возможном введении санкций в связи с портом Кулеви снят с повестки дня.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
По ее словам, вопрос о возможных санкциях в отношении порта Кулеви более не актуален.
"В свое время была выдвинута необоснованная инициатива о введении санкций в связи с портом Кулеви, однако для этого не существовало никаких правовых оснований. Грузинская сторона вела интенсивную работу с европейскими партнерами для урегулирования вопроса и представила все необходимые документы. Эта работа дала результат, и вопрос лицензирования порта Кулеви уже не стоит на повестке дня", - подчеркнула министр.
Она также добавила, что подобные необоснованные инициативы могут возникать и в будущем, создавая определенные риски. По словам главы МИД, главным преимуществом Грузии в таких случаях остается позиция, основанная на правде и прозрачности.