    Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

    Энергетика
    • 16 апреля, 2026
    • 04:32
    Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

    Вопрос о возможном введении санкций в связи с портом Кулеви снят с повестки дня.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

    По ее словам, вопрос о возможных санкциях в отношении порта Кулеви более не актуален.

    "В свое время была выдвинута необоснованная инициатива о введении санкций в связи с портом Кулеви, однако для этого не существовало никаких правовых оснований. Грузинская сторона вела интенсивную работу с европейскими партнерами для урегулирования вопроса и представила все необходимые документы. Эта работа дала результат, и вопрос лицензирования порта Кулеви уже не стоит на повестке дня", - подчеркнула министр.

    Она также добавила, что подобные необоснованные инициативы могут возникать и в будущем, создавая определенные риски. По словам главы МИД, главным преимуществом Грузии в таких случаях остается позиция, основанная на правде и прозрачности.

    Грузия Порт Кулеви в Грузии Введение санкций
    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Последние новости

    07:05

    Австралийский суд одобрил экстрадицию экс-пилота США Даггана в Соединенные Штаты

    Другие страны
    06:41

    США усиливают противоминную операцию в Ормузском проливе

    Другие страны
    06:07

    ЦБ Таиланда ухудшил прогноз роста экономики на 2026 год из-за войны в Иране

    Другие страны
    05:52

    Нариман Ахундзаде внес вклад в победу "Коламбус Крю"

    Футбол
    05:31

    Сенат США отклонил резолюции о блокировке продажи вооружений Израилю

    Другие страны
    05:06

    WSJ: Пентагон обсуждает с автоконцернами США наращивание выпуска вооружений

    Другие страны
    05:01

    В США до конца года ожидают поставку первого взвода Abrams с ИИ

    Другие страны
    04:58
    Фото

    Презентована книга "Иреван: эхо истории и утраченного наследия"

    Kультурная политика
    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Энергетика
    Лента новостей