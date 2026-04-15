СМИ: США и Иран рассматривают продление перемирия еще на две недели
Другие страны
- 15 апреля, 2026
- 21:03
США и Иран рассматривают возможность продления действующего перемирия, срок которого истекает во вторник, еще на две недели, чтобы выиграть дополнительное время для продолжения переговоров о мирном соглашении.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
Отмечается, что посредники между сторонами предпринимают усилия по организации технических консультаций для обсуждения наиболее спорных вопросов.
Среди ключевых тем называются возможное возобновление работы Ормузского пролива и вопросы, связанные с обогащением урана в Иране.
По данным источника, обсуждения носят предварительный характер, а окончательные решения пока не приняты.
