    • 15 aprel, 2026
    Bloomberg: ABŞ və İran atəşkəsin daha iki həftə uzadılmasını nəzərdən keçirirlər

    ABŞ və İran sülh sazişi üzrə danışıqları davam etdirmək üçün daha çox vaxt qazanmaq məqsədilə çərşənbə axşamı günü müddəti bitən mövcud atəşkəsin daha iki həftə uzadılmasını nəzərdən keçirirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumatlı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, tərəflər arasında vasitəçilər ən mübahisəli məsələləri müzakirə etmək məqsədilə texniki məsləhətləşmələr təşkil etmək üçün səylər göstərirlər.

    Əsas mövzular arasında Hörmüz boğazında əməliyyatların bərpasının mümkünlüyü və İranda uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər var. Mənbənin sözlərinə görə, müzakirələr ilkin xarakter daşıyır və hələlik yekun qərarlar qəbul edilməyib.

    СМИ: США и Иран рассматривают продление перемирия еще на две недели

    Bessent: Hörmüz boğazı açıldıqdan sonra ərəb ölkələri neft tədarükünü bərpa etməyə hazırdır

    Lənkəranda eyni ərazidə iki qəza baş verib, ölən və yaralılar var

    İsrail ordusu İran və Livanla bağlı gələcək planlarını təsdiqləyib

    Rabat şəhərində "Azərbaycandan ilhamlanaraq: Mərakeş baxışı" adlı sərginin açılışı keçirilib

    "USA Today": Pentaqon gizli şəkildə Kubada mümkün əməliyyata hazırlaşır

    "Akinak" tarixi bədii filminin premyerası böyük maraqla qarşılanıb

    Numan Kurtulmuş: BMT müharibələri dayandırmaq qabiliyyətini itirib

    DMM: Kahramanmaraş və Şanlıurfadakı insidentlərlə bağlı dezinformasiyalar yayılır

    Britaniya Ukraynaya 1 milyard dollar ayırıb

