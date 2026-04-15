Ливитт: США пока не предлагали Ирану продлить перемирие

США пока не предлагали Ирану продлить режим прекращения огня.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

"Сегодня утром я увидела сообщения - опять же, недостоверные, - о том, что мы официально запросили продление режима прекращения огня. Это неправда", - сказала она.

Однако, по ее словам, США и Иран продолжают активно вести переговоры: "На этой неделе вы слышали от вице-президента (США Джей Ди Вэнса) и президента (США Дональда Трампа), что эти переговоры продуктивны и продолжаются, и именно такова ситуация на данный момент".

Однако, по словам Ливитта, США благосклонно относятся к перспективам заключения сделки с Ираном.

На вопрос журналиста о том, состоится ли второй раунд переговоров с Ираном в столице Пакистана Исламабаде, она ответила, что переговоры "скорее всего, пройдут там же, где и в прошлый раз".

Ранее агентство Bloomberg писало, что США и Иран рассматривают возможность продления действующего перемирия еще на две недели, чтобы выиграть дополнительное время для продолжения переговоров о мирном соглашении.