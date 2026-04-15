Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Эрдоган: Недопустимо использовать трагические инциденты, как политический инструмент

    В регионе
    • 15 апреля, 2026
    • 20:59
    Эрдоган: Недопустимо использовать трагические инциденты, как политический инструмент

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших в результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше.

    Как передает Report, соответствующая информация опубликована в аккаунтах турецкого президента в соцсетях.

    Эрдоган подчеркнул, что правоохранительные органы проводят всестороннее расследование инцидента.

    "Вооруженный инцидент, который опечалил турецкий народ, не должен использваться в качестве инструмента политических полемик и в целях повышения рейтингов - это вопрос совести и нравственности. Учитывая деликатность ситуации, я убедительно прошу все слои общества, начиная с представителей нашей прессы, проявить необходимую осмотрительность", - заявил турецкий лидер.

    Отметим, что число погибших в результате нападения на школу в Кахраманмараше возросло до девяти, среди них один учитель и восемь учащихся.

    Реджеп Тайип Эрдоган Турция
    Ərdoğan: Məktəbə silahlı hücumdan reytinq üçün istifadə edilməməsi vicdan borcdur

