Эрдоган: Недопустимо использовать трагические инциденты, как политический инструмент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших в результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше.

Как передает Report, соответствующая информация опубликована в аккаунтах турецкого президента в соцсетях.

Эрдоган подчеркнул, что правоохранительные органы проводят всестороннее расследование инцидента.

"Вооруженный инцидент, который опечалил турецкий народ, не должен использваться в качестве инструмента политических полемик и в целях повышения рейтингов - это вопрос совести и нравственности. Учитывая деликатность ситуации, я убедительно прошу все слои общества, начиная с представителей нашей прессы, проявить необходимую осмотрительность", - заявил турецкий лидер.

Отметим, что число погибших в результате нападения на школу в Кахраманмараше возросло до девяти, среди них один учитель и восемь учащихся.